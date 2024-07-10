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Происшествия

Около трёх миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Около трёх миллионов рублей похитили злоумышленники у жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Пушкиногорского и Стругокрасненского районов позвонили неизвестные с целью завладеть их деньгами. В частности, мошенники звонили под предлогом необходимости перевода денег собеседников на «безопасные счета».

Некоторых своих жертв злоумышленники ввели в заблуждение во время операций купли-продажи товаров на сайтах, в том числе сварочного аппарата, лодочного мотора и автомобильного двигателя. Кроме того, мошенники предлагали доверчивым гражданам и дополнительный заработок в интернете.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.

Помимо этого, некоторым пользователям сайта «Госуслуги» звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и организаций. Под предлогами продления договоров на обслуживание SIM-карт они получили доступ к личным кабинетам жителей региона, а затем заблокировали их учётные записи.

По данным фактам также ведётся следствие.

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