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Общество

Временный регоператор по обращению с ТКО: Мы вычистим весь мусор

Как строится работа временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области, каким образом смена оператора скажется на кошельках жителей региона, куда обращаться, если возникают вопросы по вывозу мусора – об этом корреспондент Псковского агентства информации поговорил с генеральным директором компании «Экогрупп» Анной Красновой.

Анна Краснова. Фото ПАИ

– Анна Сергеевна, какая сейчас ситуация с вывозом мусора? Сколько тонн вывозится ежедневно?

– Ежедневно мы продолжаем вывозить порядка 150 тонн ТКО. Это уже после того, как пик уборки мусора был пройден. Но это показатель по-прежнему выше нормы. Кроме того, ежедневно вывозится до 40–60 тонн крупногабаритных отходов.

– На каких территориях ситуация стоит наиболее остро?

– Основная наша задача – вычистить Псков, именно здесь была основная проблема. Стволы мусоропроводов были забиты буквально до девятого этажа. Теперь внимание постепенно переключаем на другие муниципалитеты.

– Сейчас мы точечно отрабатываем экстренные вызовы. Внимательно следим за соцсетями, где псковичи указывают проблемные места. Сети мониторим практически в онлайн-режиме. Кроме того, псковичи пишут в аккаунты Михаила Юрьевича, тоже сразу берём жалобы в работу. Звонки поступают и на нашу горячую линию – (8 8112) 20-14-31 или 20-14-32.

– Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что до конца лета компания будет наращивать парк спецтехники для уборки ТКО. О каком количестве техники идёт речь?

– Речь идёт о 72 единицах. Часть новых мусоровозов уже активно работает. Далее парк будем наращивать. Техники должно хватать, чтобы закрыть вопрос вывоза мусора на всей территории нашей области.

– Каким образом будут перезаключаться договоры на вывоз ТКО?

– Перезаключение договоров с юридическими лицами уже началось с сегодняшнего дня. Реквизиты компании указаны в карточке компании. Мы готовы к перезаключению договоров с компаниями, готовы отвечать на все вопросы. Договорной отдел активно работает.

Вывоз накопленного мусора в муниципалитетах региона интенсивно продолжается. Фото: ПАИ

– Как сейчас у вас складываются отношения с остальными участниками рынка ТКО, в том числе с теми, по вине которых случился мусорный кризис?

– Мы взаимодействуем со всеми, чтобы не случилось больше никаких срывов. Нам необходимо сейчас плавно перейти к работе нового регоператора. Поэтому мы сейчас не будем ломать уже выстроенные графики вывоза мусора, маршруты. Важно отладить бесперебойную работу.

Тарифы остаются прежними.

– То есть жителям области будут приходить квитанции с суммами по тем же тарифам, но с реквизитами «Экогрупп»?

– Да, всё верно. Начисления и, соответственно, квитанции с новыми реквизитами начинаются с 9 июля. Никаких договоров жителям перезаключать не надо. Они вообще не должны почувствовать на себе эти юридические изменения.

Ежедевно вывозится до 150 тонн ТКО. Фото ПАИ

– Анна Сергеевна, «Экогрупп» – временный регоператор по обращению с ТКО в Псковской области. Когда компания получит статус постояного регоператора?

– Важно напомнить: «Экогрупп» – псковская компания, созданная и контролируемая региональными властями. А статус временного оператора – на 11 месяцев. За это время компания должна начать работать, как часы, не должно быть никаких сбоев по уборке ТКО. Только после этого мы сможем принять участие в конкурсе по определению постоянного оператора по обращению с ТКО.

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