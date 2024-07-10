Работы по восстановлению провалов на дорогах проведут в Великих Луках

14:56, 10 июля 2024, ПАИ

Работы по восстановлению провалов дорожного полотна проведут на проспекте Ленина в Великих Луках, сообщает Luki-News.

В первую очередь заменят коммуникации: ливнёвую канализацию и инженерные сети водоснабжения протяженностью 1,6 километра, сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 1,28 километра. С 11 по 17 июля муниципальное предприятие «Водоканал» проведёт восстановительные работы.

Провал асфальтобетонного покрытия случился из-за изношенности сетей, которые были построены в 1962 году.