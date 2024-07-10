160 комплексов фотовидеофиксации установлено в Псковской области

15:17, 10 июля 2024, ПАИ

160 комплексов фотовидеофиксации установлено в Псковской области, сообщил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Юрий Фёдоров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«На сегодняшний момент у нас установлено 160 комплексов. Их делят на стационарные, которые находятся на столбах, железобетонных или металлических опорах – таких у нас 127 штук. Есть ещё восемь мобильных комплексов, которые находятся внутри автомобиля. Машина двигается по дороге и фиксирует все правонарушения. И есть ещё передвижные комплексы, которых называют в народе триноги, – их у нас 25 штук», – отметил Юрий Фёдоров.

Наибольший результат по количество зафиксированных правонарушений приносят именно мобильные комплексы, подчеркнул гость студии.

«Машина без особой раскраски спокойно двигается с разрешённой скоростью по трассе либо по улицам Пскова. Ни для кого не секрет, что у нас существует такой комплекс, как «Паркон». Такие комплексы у нас есть в Пскове и Великих Луках. Ещё есть несколько, которые работают на федеральных трассах по маршруту от Пскова до Старого Изборска», – рассказал Юрий Фёдоров.

Ещё один такой маршрут построен до Острова, добавил он. «Эти комплексы установлены на машинах «Лада Ларгус». Они находятся в собственности государственного учреждения «Псковавтодор». Хочу на это особо обратить внимание – государственного. Никто не работает на частника», – заключил он.