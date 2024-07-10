Фестиваль «Музыка на воде» в пятый раз пройдёт в Пскове

15:06, 10 июля 2024, ПАИ

16-17 августа в Пскове пройдёт летний фестиваль «Музыка на воде». Зрители смогут побывать на двух концертах в дендропарке под открытым небом, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

16 августа выступит Международный молодёжный симфонический оркестр из 90 молодых музыкантов, представляющих Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай и Сербию. Слушателей ждёт погружение в атмосферу XIX – начала XX веков. В программе концерта – музыка Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Стравинского. Событием вечера также станет выступление солистов Большого театра Анны Нечаевой (сопрано) и Александра Краснова (баритон).

Второй день фестиваля будет посвящён французской музыке. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит вместе с ведущими солистами Мариинского театра Ольгой Пудовой (сопрано), Цветаной Омельчук (меццо-сопрано), Денисом Беганским (баритон). В программе музыка Жоржа Бизе, Жуля Массне, Клода Дебюсси, Мориса Равеля.

Билеты здесь.