В Псковской городской поликлинике начали проводить электронейромиографию

15:44, 10 июля 2024, ПАИ

В Псковской городской поликлинике начали проводить новое исследование – электронейромиографию. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

Электронейромиография (ЭНМГ) – современный метод инструментальной диагностики, позволяющий определить сократительную способность мышц и состояние нервной системы. Обследование даёт возможность обнаружения не только функциональных и органических патологий нервной системы. Метод обладает большим количеством показаний.

Процедура заключается в воздействии низкоинтенсивных электрических импульсов и фиксации ответной реакции специальным оборудованием. В нашей поликлинике проводят данную диагностику верхних и нижних конечностей тела.

Все полученные результаты фиксируются в компьютере. При желании их можно записать на диск или распечатать на бумаге. Результаты обследования выдаются сразу же. Расшифровкой занимается врач.

Попасть на данное исследование можно по направлению врача Псковской городской поликлиники. Исследование проводит врач функциональной диагностики Елена Голубева.

Подробности можно уточнить по телефону 29-90-28.