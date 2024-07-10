Что необходимо есть для поддержания здоровья щитовидной железы, рассказала врач

17:32, 10 июля 2024, ПАИ

Что необходимо есть для поддержания здоровья щитовидной железы, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева, пишет «Лента.ру».

Для поддержания здоровья щитовидной железы полезно употреблять в пищу морепродукты и йодированную соль, поскольку они содержат много йода. Кроме того, доктор подчеркнула важность потребления достаточного количества белка, чтобы организм получал тирозин – вещество, необходимое для создания клеток.

«Стремитесь к тому, чтобы получать не менее одного грамма белка на килограмм вашей массы тела каждый день», – уточнила Диляра Лебедева.

Врач также подчеркнула, что для нормального функционирования щитовидной железы необходимо железо, цинк, селен, витамины D и A. Однако не всегда возможно получить их в достаточном количестве только из пищи. Поэтому при дефиците этих веществ следует принимать соответствующие добавки, заключила эндокринолог.