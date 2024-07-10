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Что необходимо есть для поддержания здоровья щитовидной железы, рассказала врач

Что необходимо есть для поддержания здоровья щитовидной железы, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева, пишет «Лента.ру».

Для поддержания здоровья щитовидной железы полезно употреблять в пищу морепродукты и йодированную соль, поскольку они содержат много йода. Кроме того, доктор подчеркнула важность потребления достаточного количества белка, чтобы организм получал тирозин – вещество, необходимое для создания клеток.

«Стремитесь к тому, чтобы получать не менее одного грамма белка на килограмм вашей массы тела каждый день», – уточнила Диляра Лебедева.

Врач также подчеркнула, что для нормального функционирования щитовидной железы необходимо железо, цинк, селен, витамины D и A. Однако не всегда возможно получить их в достаточном количестве только из пищи. Поэтому при дефиците этих веществ следует принимать соответствующие добавки, заключила эндокринолог.

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