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Псковичка стала победительницей первого полуфинала проекта «Мастера гостеприимства»

Победительницей первого полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стала сооснователь и исполнительный директор сети кондитерских «Французская булочка» Елена Флям из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей»

Елена Флям отметила, что самое важное – это умение вдохновлять команду и грамотно организовывать её работу. Именно эти качества помогли выстроить работу семейного бизнеса, а также внести вклад в развитие региона, создав новые рабочие места. «Я пришла на проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей», чтобы зарядить и зарядиться энергией от таких же неравнодушных к судьбе своей страны людей», – отметила она.

Конкурсные испытания стали частью бизнес-форума мастеров гостеприимства во Владивостоке. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что за пять лет проведения конкурса к участию присоединилось более 135 тысяч человек. При этом за место в полуфинале боролись свыше 35 тысяч человек. Он также поблагодарил всех участников за предложенные ими креативные идеи.

Участники прорабатывали различные аналитические задачи в течение трёх дней. Всё это помогло оценить их по компетенциям и выявить уровень клиентоориентированности, открытости новому, способности к управленческим навыкам.

Участники бизнес-форума, гости и жители разных регионов страны также приняли участие в открытой деловой программе и неформальной деловой дискуссии, обсудив новости из мира гостеприимства.

Следующие полуфиналы проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдут в Вологодской области и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Организатор форума гостеприимства АНО «Россия – страна возможностей» Туристско-информационный центр Приморского края (Visit Primorye) при поддержке правительства Приморского края.

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