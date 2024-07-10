Какой комплекс фотовидеофиксации вызвал у водителей в Псковской области «аллергию», рассказал эксперт

17:17, 10 июля 2024, ПАИ

Какой установленный комплекс фотовидеофиксации вызвал «аллергию» у водителей в Псковской области, рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Юрий Фёдоров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Есть комплекс, который несколько вызвал «аллергию» у наших водителей. Мы установили его по просьбе граждан в Палкино», – отметил Юрий Фёдоров. Рядом с этим местом находится школа, касса банка, жилые дома и автовокзал, добавил он.

«Пешеходы обратились сначала в администрацию района. Мы поставили этот комплекс. Несмотря на то, что там установлены лежачие полицейские, нарушения скоростного режима повалились по 60 километров в час и больше. Водителей просто было не остановить. Но комплекс работает там уже практически год, и сейчас там всё стало тихо и спокойно», – сказал Юрий Фёдоров.

Сейчас этот комплекс планируют перенести на дорогу Великие Луки – Усвяты. «Он там очень нужен», – заключил гость студии.