Псковский футболист продлил контракт с клубом премьер-лиги

16:59, 10 июля 2024, ПАИ

Псковский футболист Владислав Мастерной продлил контракт с воронежским «Факелом», который выступает в Российской премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

29-летний Владислав Мастерной провёл за «Факел» 145 игр, в которых отличился одним забитым голом. Пскович начал заниматься футболом в спортшколе «Стрела» под руководством Леонида Ромаданова, а в сезоне 2018-2019 защищал честь ФК «Псков-747».

Прошедший сезон премьер-лиги «Факел» завершил на 11-м месте.

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