Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Пскове

17:20, 10 июля 2024, ПАИ

Столкновение автомобилей Skoda, Toyota и мотоцикла произошло у дома № 9а на улице Некрасова в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Псковская сводка. ПАИ



Фото: Псковская сводка. ПАИ



Фото: Псковская сводка. ПАИ



Фото: Псковская сводка. ПАИ



Фото: Псковская сводка. ПАИ



Фото: Псковская сводка. ПАИ



Фото: Псковская сводка. ПАИ



Фото: Псковская сводка. ПАИ



Фото: Псковская сводка. ПАИ

















В результате ДТП пострадал мотоциклист. Ему оказывают помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.