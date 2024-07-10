Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Пскове
Столкновение автомобилей Skoda, Toyota и мотоцикла произошло у дома № 9а на улице Некрасова в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
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Фото: Псковская сводка. ПАИ
В результате ДТП пострадал мотоциклист. Ему оказывают помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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