Проектный офис «Серебряного ожерелья России» приступил к работе

18:10, 10 июля 2024, ПАИ

Состоялось установочное совещание по утверждению плана работы проектного офиса межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». На встрече участники под руководством заместителя полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любови Совершаевой рассмотрели основные направления деятельности проектного офиса и задачи на ближайший период, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Любовь Совершаева отметила, что внимание, которое сегодня уделяется президентом России и Правительством РФ развитию туризма в стране, беспрецедентно. В частности, на данном этапе запущены новые федеральные проекты в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» до 2030 года.

«Мы видим, что идёт перезагрузка и развитие туристской отрасли в целом, и на данном этапе одна из важнейших наших задач – перезагрузка туристской составляющей проекта «Серебряное ожерелье России» таким образом, чтобы регионы, которые в нём участвуют (а это все 11 субъектов СЗФО), получили продвижение на внутреннем и международном рынках и, соответственно, дополнительные туристские потоки российских и иностранных туристов. Именно на это будет направлена деятельность проектного офиса «Серебряное ожерелье России», – подчеркнула она.

Исполнительный директор туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что до конца года предстоит решить много практических вопросов. В частности, необходимо утвердить новый логотип проекта «Серебряное ожерелье», проводить мониторинг реализации мастер-планов, включающих территории ряда субъектов СЗФО. Кроме того, среди приоритетных задач – продвижение туристической составляющей бренда «Серебряное ожерелье» и повышение его узнаваемости.

Псковская область является активным участником проекта, подчеркнула по итогам совещания председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова. Проектный офис позволит сделать общую работу регионов СЗФО ещё более систематизированной и эффективной, сказала она.

«Продвижение субъектов под единым брендом «Серебряного ожерелья Россия» ежегодно показывает свою эффективность, поэтому мы продолжим полностью быть вовлечёнными в эту работу, ведь Псковская область – это одна из драгоценнейших бусин общего украшения СЗФО», – подчеркнула Марина Егорова.