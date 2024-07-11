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Сам был немного в шоке: великолукский тренер по стрельбе из лука о выступлении своих воспитанников на чемпионате России

Великолукский тренер Виталий Андреев поделился своими впечатлениями от выступления своих воспитанников на чемпионате России по стрельбе из лука. Александра Савенкова заняла второе место, уступив в финале москвичке Арине Черкезовой, а женская сборная Псковской области стала третьей в командном зачёте.

Великолукский тренер Виталий Андреев поделился своими впечатлениями от выступления своих воспитанников на чемпионате России по стрельбе из лука. Фото: РФСЛ

– Виталий Николаевич, хотелось бы немного обсудить сначала выступление серебряного призёра Александры Савенковой. Казалось, что победа у неё уже в руках. Но что же пошло не так в концовке?

– Сам был немного в шоке. Там погода такая, ветер рывками идёт. Если посмотреть, как стреляла Черкезова в начале, то у неё не было стабильности. Потом только приноровилась. А тут ветер рывками, у кого-то во время выстрела его нет, а под чей-то выстрел идёт непрерывно. Плюс ко всему, конечно, волнение. Вместе получился не очень приятный момент.

– Есть какие-то способы, как обуздать этот степной ветер, внести поправки?

– Там даётся на выстрел 20 секунд. Есть моменты, когда можно переждать, но тут этого времени просто нет. Нужно уже натягивать тетиву, и в какую погоду попал, в такую и стреляешь.

– Если бы вы стояли рядом с Александрой, могло ли всё пойти иначе?

– Психологическая поддержка могла быть. Что я мог бы конкретно подсказать, не знаю, потому что это рождается уже на линии стрельбы. Когда ты в этой ситуации находишься, то понимаешь, где и что можно поправить.

– Милана Мурзина молодец, обыграла топ-2 квалификации Марию Димидюк. Можем ли мы ждать от неё прорыва в этом году?

– Должна. Съездив на первенство России в Агинское, вылезли наружу проблемы, которые не были видны дома. Приехав с Агинского, я внёс изменения и в спортивном инвентаре, и в техническом исполнении. Это дало эффект, но дальше надо развивать.

– Не поехали на соревнования Илья Силаев и Владимир Фазанов. Это связано с неудачным выступлением на первенстве России?

– Да. Спортсмен, когда только начинает поднимать свой результат, не всегда бывает устойчив в техническом и в психологическом моменте. Они были готовы, но шестичасовой перелёт сыграл свою роль. Сложно адаптироваться. Желательно дней десять побыть на месте проведения, и тогда адаптация наступит. Мы прилетели и сразу в бой. Плюс ко всему у турнира был призовой фонд. Всё это выливается в то, что спортсмен начинает где-то осторожничать. К тому же организм не может быстро принять решение после перелёта. Можно обратить внимание, что хорошо выступили те, кто проживает близко с местом проведения. Да, ещё есть Москва, но они проводили сборы чуть ближе. К тому же от этих регионов участвуют по 40-50 спортсменов. Таким количеством спортсменов проще завоевать медаль, чем три человека приехали и всё.

– Несмотря на это, ваших ребят боятся абсолютно все.

– На самом деле, да. Даже сейчас не ожидали в Агинском, что наши ребята выступят не очень удачно. Местные тренеры, когда услышали результат, сказали, что волновались попасться на нас.

– У Ники Снетковой на квалификации пятое место, но в плей-офф не получилось забраться высоко, в чём причина?

– Волнение. Я думаю, что моё присутствие было бы гораздо проще для неё и для Савенковой. К сожалению, стоит финансовый вопрос. Один только перелёт стоит 65 тысяч рублей. Плюс очень дорогие гостиницы. Там на одного спортсмена нужно порядка 100 тысяч рублей. А бюджет не резиновый. У нас впереди ещё есть первенство России в Сочи, куда нужно будет вывести молодых ребят. Есть соревнования в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Надо как-то распределить.

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