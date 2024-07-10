Более тонны черники перевезли через Псковскую область с начала года

19:04, 10 июля 2024, ПАИ

С начала года через Псковскую область под контролем специалистов Россельхознадзора было провезено четыре партии черники общим весом более одной тонны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Северо-Западного межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

700 килограммов черники везли из Брестской области в Санкт-Петербург, 387 килограммов – из Рязанской в Ленинградскую область.

Отметим, ежегодно День черники отмечается 10 июля.