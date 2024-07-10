Более тонны черники перевезли через Псковскую область с начала года
С начала года через Псковскую область под контролем специалистов Россельхознадзора было провезено четыре партии черники общим весом более одной тонны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Северо-Западного межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
700 килограммов черники везли из Брестской области в Санкт-Петербург, 387 килограммов – из Рязанской в Ленинградскую область.
Отметим, ежегодно День черники отмечается 10 июля.
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