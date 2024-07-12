Выпечка, начинка, облака. В чем заключаются секреты рецептуры отечественных технологий

14:17, 12 июля 2024, ПАИ

Какая «выпечка» помогает работать вашим телефонам? Что есть в автобусах высокотехнологичного? И что всё это объединяет с переездом Эрмитажа в облака? Рассказываем о чудесах импортозамещения, которые происходят буквально у нас под боком и уже облегчают жизнь псковичей.

Выпечка для вашего планшета

Кто не любит свежую выпечку, еще горячую, только вынутую из формы! Дурманящий запах хлеба, корицы или тмина прямо с ума сводят. Секреты ароматной сдобы многие домохозяйки стерегут не хуже спецслужб. С современной электроникой тоже так — рецепты ее изготовления держатся в секрете. Технология запекания плат требует ювелирной точности, здесь подгоревших «пирогов» быть не может. Это раньше можно было уже готовое купить у соседей. Но нынче времена не те — и нужны свои рецепты.

Питерский завод «Авангард» всю свою долгую жизнь — а основан он был в 1948 году — специализировался на выпуске электроники. В его стенах запускали самые сложные проекты — еще тогда, когда нужен был прорыв. Сейчас снова такое время. Европейские компании уже несколько лет как ушли с российского рынка и перестали оказывать техническую поддержку по своему телеком-оборудованию. Остро встала задача наладить выпуск конкурентоспособного оборудования по лучшим мировым стандартам. За нее взялись на производстве ООО «НПО РТТ» на базе «Авангарда» — ведь быть на технологической передовой специалистам завода не впервой

В сотрудничестве с «Ростелекомом» и компанией «Кьютэк» было создано новое высокотехнологичное предприятие ООО «НПО РТТ», выпускающее телекоммуникационное оборудование — от маршрутизаторов и коммутаторов до телефонов и планшетов. Производство работает уже год. За это время были выпущены десятки тысяч разного вида устройств.

Кстати, линия универсальная: буквально за несколько часов ее можно перенастроить на выпуск того оборудования, что необходимо именно сейчас.

Состоит она из двух основных участков: автоматического монтажа печатных плат и конвейерной сборки готовой продукции. На первом находится оборудование для производства основы основ — печатных плат. Работа над каждой начинается с маркировки: лазером на плату наносится необходимая информация, в том числе и о том, где она сделана, когда, какие компоненты на ней установлены.

Дальше на каждую плату наносят паяльную пасту, компоненты — и запекают в специальной азотной печи.

Весь процесс проходит многократный контроль, как автоматизированный, так и ручной. Для проверки качества соединений используют даже рентген.

Готовая плата поступает на участок сборки конечной продукции. Здесь работает десять специалистов, но при необходимости их число может быть увеличено в три раза. Места оснащены конвейером, вытяжкой, паяльными станциями, пневматическим оборудованием и прочими необходимыми составляющими.

После сборки изделие вручную настраивают, тестируют и проводят входной контроль. В случае обнаружения дефекта изделие отдают в ремонт. Случается это крайне редко: брак продукции составляет всего 0,01%.

Следующая станция — наша!

В мае в Нижнем Новгороде была презентована первая российская базовая станция для сотовой связи. Раньше телекоммуникационные компании использовали либо европейские, либо китайские.

Российская станция также была произведена на производстве ООО «НПО РТТ». Она успешно прошла тестовые испытания, и совсем скоро будет налажен ее выпуск в промышленном масштабе. В числе заказчиков — российские операторы связи. Дальше — больше.

«Технологическая независимость — дорогое удовольствие, — говорит вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов. — Но форвардные контракты с бизнесом позволили разработать базовые станции, вступить в коллаборацию с теми, кто пишет программное обеспечение, и создать этот продукт. Было не просто, но любой путь осилит идущий».

Компания будет устанавливать базовые станции в селах и деревнях в рамках программы «Устранение цифрового неравенства». Такая программа действует и в Псковской области, а значит, совсем скоро интернетом и сотовой связью будут охвачены еще больше жителей региона.

«Базовая станция — сложный продукт. Мы посчитали, что при условии дооснащения производства сможем выпускать 6 000–10 000 станций в год», — говорит генеральный директор ООО «НПО РТТ» Ирина Спицына.

Еще один заказ, поступивший на предприятие, связан с безопасностью. Речь идет об изготовлении сложных видеокамер для городских наружных систем видеонаблюдения — в том числе с функциями распознавания лиц и предметов. Таких систем до сих пор катастрофически не хватает в малых городах. Пока их количество, в том же Пскове, исчисляется тысячами, а надо, чтобы десятками и сотнями тысяч, отмечает Александр Логинов.

«Раньше эти устройства покупались в Азии. Теперь мы умеем какую-то часть делать сами. Это повод приступить к освоению этого большого рынка», — подчеркивает он.

Смотри (в) российское

В автобусах Северной столицы (а далее, не исключено, и в Пскове) появились уникальные медиаэкраны. 91% комплектующих этих устройств разработаны российскими конструкторами. Технические характеристики мониторов уже превосходят иностранные аналоги. Это весомая заявка на масштабное импортозамещение еще в одной нише электроники.

«Это результат трудов и опыта наших сотрудников, которые неоспоримо уже сейчас влияют на формирование и стабильность этой отрасли», — убежден директор по развитию группы компаний «Медиамайлс», «МОКС» Ион Липчиу.

До конца лета экраны установят на 170 питерских автобусах. На московском транспорте таких дисплеев путешествуют порядка 600. За пять лет непрерывной работы они проехали в сумме 70 млн км, отлично себя зарекомендовав.

Яркость мониторов такая, что обеспечивает отличную читаемость на улице. Матрица выдерживает температуры средней полосы и юга России, не боится прямых солнечных лучей, само оборудование полностью герметично, может мыться вместе со всем салоном многократно. Корпуса экранов полностью спроектированы и произведены в России.

«Было такое, когда мы большую часть деталей заказывали у подрядчиков. Но сегодня у нас собственный цех металлообработки, там установлены станки с программным управлением, работают обученные коллеги, поэтому все металлические элементы корпуса производятся нами самостоятельно. Исключение — порошковая краска, но и ее делают в Санкт-Петербурге, так что никакого Китая», — рассказывает технический директор «МОКС» Анатолий Шустров.

Элементы оптики — тоже дело рук российских специалистов, они самостоятельно обрабатывают сырье, режут пленки.

Жидкокристаллическая матрица — пожалуй, единственная готовая деталь, которую берут за границей.

Контент на мониторы загружают удаленно. Каждый из экранов обеспечен сотовой связью стандарта LTE, имеет ГЛОНАСС.

Из-за того, что конструкция — полностью разработка петербургской компании, ее ремонтопригодность довольно высока.

«У нас нет комплектующих, которые могут закончиться, не приехать из-за границы или выйти из оборота, — объясняет Анатолий Шустров. — Мы в любой момент можем достать даже для дисплея двухлетней давности чертежи и полностью его восстановить».

Ноу-хау компании заключается и в применяемых материалах: они не желтеют со временем, позволяют избежать пережимов матрицы, являются погодостойкими и безопасными для человека.

К слову, в конце июня компания подписала соглашение с сервисом такси и МЧС России. Благодаря медиаэкранам у службы появится возможность оперативно доносить важную информацию до людей, находящихся на улицах городов.

Искусство в облаках

От выпечки и экранов — в музей. Высокие технологии тоже уже давно здесь. А Эрмитаж — один из флагманов их использования.

Музей входит в двадцать самых посещаемых художественных музеев мира. Основная экспозиционная часть музейного комплекса занимает пять зданий вдоль набережной реки Невы. Главными считаются Зимний дворец, а также восточное крыло здания Главного штаба на Дворцовой площади. В последнем сейчас находится экспозиция французской живописи. В основе — полотна из коллекций Сергея Щукина и братьев Морозовых. Именно они стали первыми собирателями новейших французских мастеров.

Не боясь прослыть чудаком в московской среде, Щукин привозил из Парижа самые последние, революционные полотна Матисса, Пикассо и Андре Дерена. В своей галерее французской живописи, открытой для публики, он разместил крупнейшие собрания картин этих мастеров.

Иван Морозов тоже покупал картины этих художников, но отдавал предпочтение менее радикальному искусству Мориса Дени и Пьера Боннара, которые по его заказу создавали декоративные ансамбли для интерьеров морозовского особняка. В советское время коллекции были национализированы и продолжили существование как государственные музеи. В Эрмитаж картины начали поступать в 1930-е годы, и сейчас увидеть их могут все желающие.

Работы импрессионистов, как, впрочем, и все экспонаты музея, оцифрованы. Но если «цифра» не подвержена времени, то у цифровых полотен иные угрозы их сохранности.

«У нас более 3 млн экспонатов, все оцифрованы. Попробуйте сфотографировать и описать каждый экспонат. Это долго, а потому потерять это тем более страшно. Мы храним их у себя. Но сейчас договорились, что резервную копию будем держать в «Ростелекоме» и перенесем всю инфраструктуру Эрмитажа на облачные решения компании», — рассказывает заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов.

Система для защиты официального сайта от кибератак и канал для передачи данных в центр обработки данных, интернет и Wi-Fi для сотрудников, виртуальная АТС для управления своими телефонными звонками, видеонаблюдение в залах — лишь часть решений, которые использует Эрмитаж сегодня.

«Все переходит в цифру, все требует компьютеров, серверов, оцифровки и каналов передачи данных. А у нас же еще есть фондохранилище — это 80 000 квадратных метров, еще 50 000 сейчас строим — и все это только для хранения. Между всем этим, как минимум, нужны каналы связи, и здесь помощь наших российских компаний бесценна», — отмечает Алексей Богданов.