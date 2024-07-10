Одежду для детей и лежанки для животных изготовили студенты и преподаватели ПсковГУ

19:30, 10 июля 2024, ПАИ

Творческая студия «Лаборатория апсайклинга», в которую входят преподаватели, сотрудники и студенты Псковского государственного университета, передала школьную форму собственного производства подопечным псковского отделения Детского фонда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«В течение года вместе со студентами второго курса направления «технология и робототехника» мы изготавливали школьную форму: сарафаны, жилетки, юбки, платья. Для изготовления одежды мы использовали бракованные ткани и лоскуты, которые нам передавали с различных предприятий города. Пуговицы и фурнитуру закупали дополнительно», – отметила руководитель проекта, преподаватель ПсковГУ Ольга Поспелова.

Идею подобной акции команда оформила в грантовый проект и получила поддержку. «Лаборатория апсайклинга» создаёт авторские изделия из уже бывших в употреблении одежды и аксессуаров, проводит мастер-классы и лекции для всех, кто интересуется моделированием и шитьём. Участники проекта также изготовили лежанки для животных и передали их в зооприют «Шанс».

«Ненужные куртки, пуховики, подушки, одеяла нам приносили школьники, студенты и неравнодушные горожане. Наполнитель и синтепон приобрели самостоятельно. В этом деле мне помогали коллега Наталья Елисеева и выпускники направления «конструирование изделий лёгкой промышленности» Екатерина Ширякова и Ксения Митрофанова», – рассказала Ольга Поспелова.

Организаторы лаборатории отмечают, что любой желающий может стать участником проекта. Ненужные вещи и ткани можно передать команде, направив обращение в личные сообщения официального сообщества лаборатории в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/upcyclinglaboratory).