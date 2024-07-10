Китайские автомобили стали чаще угонять в России

21:02, 10 июля 2024, ПАИ

Злоумышленники начали чаще у россиян угонять автомобили китайского автопрома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику, которую привёл вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

По словам эксперта, в прошлом году было угнано девять автомобилей китайского происхождения, а за шесть месяцев 2024 года – десять автомобилей. То есть по итогам 2024 года будет выявлен рост числа угонов.

Согласно статистике, отечественные автомобили стали самыми угоняемыми в первом полугодии 2024 года. За шесть месяцев было похищено 139 российских автомобилей, тогда как в 2023 году угнано 147 автомобилей.