На мастер-класс по росписи футболок приглашают псковскую молодёжь

22:03, 10 июля 2024, ПАИ

Мастер-класс по росписи футболок пройдёт 12 июля в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Количество мест ограничено. Десять человек, оставивших заявку на участие, смогут попасть на обучение.

Мастер-класс проведёт специалист по работе с молодёжью Ресурсного центра добровольчества Анна Филиппова.