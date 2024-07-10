На мастер-класс по росписи футболок приглашают псковскую молодёжь
Мастер-класс по росписи футболок пройдёт 12 июля в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Количество мест ограничено. Десять человек, оставивших заявку на участие, смогут попасть на обучение.
Мастер-класс проведёт специалист по работе с молодёжью Ресурсного центра добровольчества Анна Филиппова.
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