Размер некоторых госпошлин увеличат в России

22:28, 10 июля 2024, ПАИ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственную поправку, предусматривающую увеличение некоторых госпошлин, в частности за расторжение брака и перемену имени. Поправка подготовлена ко второму чтению законопроекта о донастройке налоговой системы. Комитет принял поправку за основу, пишет ТАСС.

В частности, госпошлина за расторжение брака будет повышена до 5 000 рублей. Ранее она составляла 650 рублей. За перемену имени, фамилии и отчества – до 5 000 с 1 600 рублей.

Также за выдачу аттестата россиянам нужно будет заплатить госпошлину в размере не 1 300, а 2 000 рублей. За внесение изменений в документ вместо 350 рублей придётся отдать 500 рублей, за выдачу дубликата – 2 000, а не 1,3 тысячи рублей.

Кроме того, с 35 тысяч до 400 тысяч руб. увеличивается пошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного монопольным законодательством (в случае естественных монополий – с 16 тысяч до 50 тысяч рублей). Также увеличиваются пошлины на сделки с дорогой недвижимостью.