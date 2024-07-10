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Общество

Размер некоторых госпошлин увеличат в России

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственную поправку, предусматривающую увеличение некоторых госпошлин, в частности за расторжение брака и перемену имени. Поправка подготовлена ко второму чтению законопроекта о донастройке налоговой системы. Комитет принял поправку за основу, пишет ТАСС.

В частности, госпошлина за расторжение брака будет повышена до 5 000 рублей. Ранее она составляла 650 рублей. За перемену имени, фамилии и отчества – до 5 000 с 1 600 рублей.

Также за выдачу аттестата россиянам нужно будет заплатить госпошлину в размере не 1 300, а 2 000 рублей. За внесение изменений в документ вместо 350 рублей придётся отдать 500 рублей, за выдачу дубликата – 2 000, а не 1,3 тысячи рублей.

Кроме того, с 35 тысяч до 400 тысяч руб. увеличивается пошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного монопольным законодательством (в случае естественных монополий – с 16 тысяч до 50 тысяч рублей). Также увеличиваются пошлины на сделки с дорогой недвижимостью.

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