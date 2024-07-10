Студенты Псковского медколледжа проходят практику в 33 медицинских организациях региона
Студенты Псковского медицинского колледжа проходят практику в 33 медицинских организациях региона, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
В период практики будущие фельдшеры и медсёстры погружаются в профессиональную атмосферу, формируют общие и профессиональные компетенции, учатся работать в команде, общаются с пациентами с учётом правил медицинской этики и деонтологии, осуществляют уход за тяжелобольными пациентами, работают с медицинской документацией.
Ранее сообщалось, что в Псковской области с начала 2024 года закуплено более двух тысяч единиц медоборудования по нацпроекту «Здравоохранение».
Студенты Псковского медколледжа проходят практику в 33 медицинских организациях региона
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