Студенты Псковского медколледжа проходят практику в 33 медицинских организациях региона

23:26, 10 июля 2024, ПАИ

Студенты Псковского медицинского колледжа проходят практику в 33 медицинских организациях региона, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В период практики будущие фельдшеры и медсёстры погружаются в профессиональную атмосферу, формируют общие и профессиональные компетенции, учатся работать в команде, общаются с пациентами с учётом правил медицинской этики и деонтологии, осуществляют уход за тяжелобольными пациентами, работают с медицинской документацией.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с начала 2024 года закуплено более двух тысяч единиц медоборудования по нацпроекту «Здравоохранение».