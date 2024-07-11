Курение на остановках и у магазинов предлагают запретить в России

07:30, 11 июля 2024, ПАИ

Запрет на курение на остановках общественного транспорта, возле магазинов и организаций, расположенных у жилых домов и в пяти метрах от них, предлагают ввести в «Госдуме». Такой законопроект внесет в нижнюю палату глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов и другие депутаты. Об этом сообщает газета «Известия».

На данный момент курение запрещено в помещениях ж/д вокзалов, автовокзалов, аэропортов и на станциях метрополитена. Однако на данный момент запрет не действует на остановки общественного транспорта, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, он не работает и на входы в магазины и организации возле МКД. Это, в свою очередь, мешает жителям на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей, считают авторы.

К депутатам поступает большое количество с просьбой урегулировать вопрос курения на остановках, рассказал инициатор разработки законопроекта, депутат Сергей Леонов.