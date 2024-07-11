Более двух тысяч единиц оборудования закупили в Псковской области с начала года

08:00, 11 июля 2024, ПАИ

Более двух тысяч единиц оборудования закупили в Псковской области в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение» с начала 2024 года. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своём телеграм-канале.

В частности, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения закупили и поставили девять новых отечественных аппаратов УЗИ среднего и экспертного класса на 45 млн рублей.

Это новое оборудование поставят в Псковскую городскую поликлинику, Себежскую районную больницу, Бежаницкую межрайонную больницу, Опочецкую межрайонную больницу, Псковскую межрайонную больницу, Островскую межрайонную больницу и Порховскую межрайонную больницу.