Более двух тысяч единиц оборудования закупили в Псковской области с начала года
Более двух тысяч единиц оборудования закупили в Псковской области в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение» с начала 2024 года. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своём телеграм-канале.
В частности, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения закупили и поставили девять новых отечественных аппаратов УЗИ среднего и экспертного класса на 45 млн рублей.
Это новое оборудование поставят в Псковскую городскую поликлинику, Себежскую районную больницу, Бежаницкую межрайонную больницу, Опочецкую межрайонную больницу, Псковскую межрайонную больницу, Островскую межрайонную больницу и Порховскую межрайонную больницу.
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