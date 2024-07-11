Большинство родителей в Пскове не знают паролей от телефонов своих детей-подростков

08:55, 11 июля 2024, ПАИ

Знают ли родители в Пскове пароли от телефонов своих детей, выяснили аналитики. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Большинство родителей мальчиков (72%) и девочек (73%) в возрасте от 6 до 11 лет знают пароль от их смартфонов. У некоторых из них вообще нет защиты телефона, а кто-то ходит с кнопочным телефоном. Ещё 22% родителей сыновей и 20% дочерей не знают пароли от детских устройств.

При этом чем старше ребенок, тем чаще родители говорят, что не знают пароли от их гаджетов. В частности, не знают пароль 59% родителей сыновей и 56% родителей дочерей 12—14 лет. А если ребенок старше 15 лет, этот показатель равняется 73% и 78% соответственно.