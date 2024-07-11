Архиепископ Печерский Матфей передал Русскому музею икону
Архиепископ Печерский Матфей провел рабочую встречу с генеральным директором Русского музея Аллой Маниловой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Год назад в Печорах открылась картинная галерея. На первой выставке «Коллекция картин архимандрита Алипия (Воронова)» были представлены произведения великих русских художников, переданные отцом Алипием в дар Государственному Русскому музею и Псковскому музею-заповеднику.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия.
Архиепископ Матфей преподнес в дар Русскому музею икону Псково-Печерских преподобных.
Жители Псковской области взяли 11 млн рублей на образование в Сбере за пять месяцев 2024 года
Как сократить риски развития серьёзных заболеваний с помощью прививок, рассказали псковские врачи