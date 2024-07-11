Архиепископ Печерский Матфей передал Русскому музею икону

09:05, 11 июля 2024, ПАИ

Архиепископ Печерский Матфей провел рабочую встречу с генеральным директором Русского музея Аллой Маниловой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Год назад в Печорах открылась картинная галерея. На первой выставке «Коллекция картин архимандрита Алипия (Воронова)» были представлены произведения великих русских художников, переданные отцом Алипием в дар Государственному Русскому музею и Псковскому музею-заповеднику.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия.

Архиепископ Матфей преподнес в дар Русскому музею икону Псково-Печерских преподобных.