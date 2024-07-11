Борис Елкин порекомендовал вакансии для псковичей, которые хотят принести пользу городу

09:47, 11 июля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале порекомендовал вакансии для псковичей, которые хотят принести пользу городу.

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экогрупп» ищет сотрудников. В компанию требуются:

- водители мусоровоза с режимом работы: 2/2 по 12 часов, требуется водительское удостоверения категории С со стажем более 1 года;

- подсобные рабочие на мусоровоз с режимом работы: 2/2 по 12 часов;

- диспетчеры автомобильного транспорта с режимом работы: 2/2 по 12 часов;

- менеджеры по логистике с режимом работы: 5/2 с 8:30 до 17:30, требуется опыт работы более 1 года.

«Если вы ищете работу и хотите быть полезными нашему городу, присмотритесь к этим вакансиям», - отметил Борис Елкин.

Все подробности можно уточнить по телефону 29-18-71.