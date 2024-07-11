Студенты-медики ПсковГУ проходят стажировку в учреждениях здравоохранения Белоруссии

09:59, 11 июля 2024, ПАИ

Студенты института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ проходят стажировку в учреждениях здравоохранения Витебска и Гродно (Белоруссия). Выездная практика осуществляется в рамках международной академической мобильности, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Ребята работают со специалистами Витебского областного специализированного клинического центра и Гродненской университетской больницы. Будущие врачи получают опыт профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала – помощника процедурной медсестры.

Ребята работают под присмотром процедурных медсестёр: устанавливают капельницы, берут кровь из вены, устанавливают периферические катетеры, выполняют внутривенные и внутримышечные инъекции. Студенты рассказывают, что параллельно их знакомят с оборудованием и работой отделения анестезиологии и реанимации, а также патологоанатомического, неврологического, центрального стерилизационного отделения, операционных блоков.

Отметим, что программа академической мобильности между ПсковГУ и вузами Белоруссии реализуется по стратпроекту «Здоровый вуз. Здоровый город. Здоровый регион» проекта Минобрнауки России «Приоритет-2030».