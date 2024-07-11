Электроэнергии временно не будет в нескольких деревнях Островского района 12 июля
Электричества временно не будет в нескольких населённых пунктах Островского района 12 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
С 9:00 до 17:00 света не будет в деревнях Мухи, Белое, Садки, Сигорицы (Бараны).
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.
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