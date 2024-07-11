Студент Псковского медколледжа занял второе место в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»

10:20, 11 июля 2024, ПАИ

Студент Псковского медицинского колледжа Илья Макаров занял второе место в отборочном этапе национального чемпионата «Абилимпикс» по Северо-Западному и Центральному федеральным округам. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Конкурсное задание по компетенции «Социальный уход» включало: субъективное и объективное обследование пациента, определение и оценку основных параметров функционального состояния пациента, определение нарушенных потребностей у пациента, составление плана ухода, осуществление доказательного ухода, выполнение назначений врача.