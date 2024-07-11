Студент Псковского медколледжа занял второе место в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»
Студент Псковского медицинского колледжа Илья Макаров занял второе место в отборочном этапе национального чемпионата «Абилимпикс» по Северо-Западному и Центральному федеральным округам. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Конкурсное задание по компетенции «Социальный уход» включало: субъективное и объективное обследование пациента, определение и оценку основных параметров функционального состояния пациента, определение нарушенных потребностей у пациента, составление плана ухода, осуществление доказательного ухода, выполнение назначений врача.
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