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Общество

Жители Псковской области взяли 11 млн рублей на образование в Сбере за пять месяцев 2024 года

С января по май 2024 года жители Северо-Запада взяли в Сбербанке более 2 500 образовательных кредитов на общую сумму 1,5 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

В Санкт-Петербурге Сбер выдал почти 2000 таких кредитов на 1,3 млрд рублей (прирост 53 %). Псковичи взяли в Сбере на образование более 11 млн рублей.

По статистике, в 86 процентах случаев заёмщики – молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет.

«Уровень и качество образования молодёжи – важнейший аспект здоровой экономики и процветания страны. Поэтому мы не можем быть в стороне. Сбербанк делает серьёзные шаги в этом направлении. Мы финансируем различные просветительские проекты, создаём свои и главное – даём молодым людям возможность поступать в те вузы, куда они действительно хотят. Оформить кредит на образование в Сбере сегодня можно, даже не имея работы. Кроме того, не нужны залог и поручители. Такие условия доступны каждому абитуриенту, желающему развиваться», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Совокупный портфель выданных образовательных кредитов в Сбере на Северо-Западе составляет уже 7,5 млрд рублей, на Петербург приходится 85 %.

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3 % годовых. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой – на сайте Сбера.

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