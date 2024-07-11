Подготовка к отопительному сезону ведётся в Великолукском районе
Подготовка к предстоящему отопительному сезону уже ведётся в Великолукском районе, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Новый котёл на твёрдом топливе купили для безаварийной работы в новом отопительном сезоне для котельной № 11. В ближайшее время начнут работы по монтажу котла.
Кроме того, приобретут газовый котёл в котельную в деревню Кислово и котлы на твёрдом топливе в посёлок Дорожный и деревню Булынино, отметил он.
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