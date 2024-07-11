Международная конференция «История, архивы и общество» пройдёт в Пскове

10:59, 11 июля 2024, ПАИ

Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XIX Псковские архивные чтения) пройдёт в Пскове 5–6 сентября, сообщили ПАИ организаторы.

Конференция будет посвящена 80-летию образования Псковской области и 80-летию полного освобождения территории Псковской области от нацистских оккупантов.

Заявки на участие принимаются до 20 августа по электронной почте gapo@pskov.ru или по адресу: Псков, улица Петрова, 1. Статьи необходимо выслать на адрес электронной почты gapo@pskov.ru с пометкой «Конференция-2024». По результатам работы конференции запланировано издать сборник материалов.