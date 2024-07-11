Участники автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» прибыли в Псковскую область

11:23, 11 июля 2024, ПАИ

Участники рекордной автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» прибыли в Псковскую область к монументу «Ледовое побоище» сегодня, 11 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В числе участников тележурналист и телепродюсер, эксперт комитета Госдумы по туризму (автомобильный туризм), организатор и участник более 100 автопутешествий и экспедиций, автогонщик, многократный рекордсмен России по автоспорту Андрей Леонтьев.

«У проекта много целей, изначально всё это сложилось из предыдущего рекорда, который мы установили в 2016 году, – 42 тысячи километров, в 2019 году наш рекорд «перебили», сделав 69 километров. И мы решили делать 100 тысяч. Но тогда был ковид – было не до этого. Сейчас поняли, что жизнь продолжается, и мы поехали. Одна из задач – вернуть в Россию рекорд по неповторимому маршруту, тем более появились новые маршруты и возможности. Вторая задача – это аудит дорог туристической инфраструктуры, индустрии гостеприимства, будущее за автомобильными путешествиями в России. Мы не можем принимать большой поток лайнеров куда-то. Чтобы развивать туризм в стране, нужно диверсифицировать маршруты, чтобы был движ, он начнётся с малого: с посещения соседних регионов, но постепенно люди поедут всё дальше. Сейчас у нас уже есть хорошая дорожная сеть – можно на любом автомобиле доехать куда угодно. Мы не информированы, мы не знаем о возможностях, которые уже есть в стране, их нужно развивать, нужно строить заправочные комплексы, инфраструктуру для кошек и собак, детей, эти проблемы могут быть решены на базе существующей инфраструктуры. Если мы хотим, чтобы люди полюбили страну, нужно дать им возможность смотреть на нее через лобовое стекло, так у тебя появляется еще большая любовь и привязанность», – прокомментировал он.

Маршрут сформирован из тех участков, которые уже проезжали, так как все возвращаются в те места, в которых уже были. К тому же интересно смотреть, как меняется жизнь. В Псковской области стало лучше, но есть, куда стремиться, добавил Андрей Леонтьев.

«Псковская область правильно расположена, ты невольно сюда попадаешь. Мы видимо ещё раз сюда заедем. Нам интересна загадка Ледового побоища. Ещё из интересного – Сигово. Удивительное люди там живут, мы едем туда, чтобы снова пообщаться, поснимать, что у них изменилось. А мимо Изборска невозможно проехать, ещё линия Сталина под Островом, Ореховно – один из лучших садов мира, я считаю. Мы хотим дать людям проработанный маршрут, чтобы у людей было ощущение безопасности, чтобы они знали, что их ждёт. Мы стараемся цеплять разноплановые точки, чтобы показать многогранность регионов» – сказал Андрей Леонтьев.

Кроме того, российский издатель, совладелец издательств «Большие города» отметил Михаил Виноградов отметил, что впоследствии планируется создание книги о России, задача которой – показать страну такой, какая она есть. Издание будет электронным, можно будет переходить по QR-кодам.

Напомним, что участники автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» преодолели уже более 30 тысяч километров и посетили свыше 35 регионов России. Самой удалённой точкой станет Владивосток, а конечной – Магадан. А Псковская область стала 37 регионом, которую посетили участники автоэкспедиции.