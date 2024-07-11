«Час карьеры» пройдёт в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове

12:28, 11 июля 2024, ПАИ

«Час карьеры» пройдёт в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 11 июля, в 14:00. Участниками эфира станут десять выпускников Псковского государственного университета и колледжа ПсковГУ, окончивших самые востребованные на сегодняшний день специальности: инженеры, медики, педагоги, юристы и менеджеры.

Есть ли в Пскове места для трудоустройства? Чем руководствуется молодёжь при выборе места работы? И почему выбирает те или иные специальности?

Об этом и многом другом – в эфире «Серебряного дождя» сегодня в 14:00.

Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».