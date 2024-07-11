Ремонт завершился в одной из школ Псковского района
Ремонт кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС) завершился в Быстрецовской основной школе, филиале Карамышевской средней общеобразовательной школы Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
Глава Псковского района Наталья Фёдорова в ходе рабочего выезда проконтролировала результаты проделанной работы.
В кабинетах заменена электрическая проводка, установлены светодиодные лампы, выполнен косметический ремонт стен и заменены входные двери. Кроме того, в кабинетах установили модем с беспроводным доступом в интернет, брендированные таблички.
В этом году в рамках федеральной программы в школу поступило 11 ноутбуков, тележка для зарядки ноутбуков, видеокамера, сервер и интерактивный комплекс.
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