Ремонт завершился в одной из школ Псковского района

12:15, 11 июля 2024, ПАИ

Ремонт кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС) завершился в Быстрецовской основной школе, филиале Карамышевской средней общеобразовательной школы Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района







Глава Псковского района Наталья Фёдорова в ходе рабочего выезда проконтролировала результаты проделанной работы.

В кабинетах заменена электрическая проводка, установлены светодиодные лампы, выполнен косметический ремонт стен и заменены входные двери. Кроме того, в кабинетах установили модем с беспроводным доступом в интернет, брендированные таблички.

В этом году в рамках федеральной программы в школу поступило 11 ноутбуков, тележка для зарядки ноутбуков, видеокамера, сервер и интерактивный комплекс.