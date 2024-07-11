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Общество

Жару и грозы прогнозируют в Псковской области 12 июля

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 12 июля. Днём в большинстве районов региона синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами – ливни и грозы, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Жару и грозы прогнозируют в Псковской области 12 июля. Фото: ПАИ

Южный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду, при грозе его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём будет держаться в пределах от +25 до +30 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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