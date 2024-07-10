Двух нетрезвых водителей задержали в Псковской области за сутки

13:56, 11 июля 2024, ПАИ

Двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Псковской области 10 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В Великих Луках ночью на проспекте Ленина полицейские остановили для проверки «Рено». За рулём находился 41-летний нетрезвый житель Великолукского района.

А в Опочке вечером на улице 15-го Июля автомобилем «Фольксваген» управлял 38-летний пьяный водитель.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.