Двух нетрезвых водителей задержали в Псковской области за сутки
Двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Псковской области 10 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
В Великих Луках ночью на проспекте Ленина полицейские остановили для проверки «Рено». За рулём находился 41-летний нетрезвый житель Великолукского района.
А в Опочке вечером на улице 15-го Июля автомобилем «Фольксваген» управлял 38-летний пьяный водитель.
Все обстоятельства произошедшего уточняются.
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