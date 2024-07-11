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Экономика

ОЭЗ «Моглино» получила высокую оценку Минэкономразвития РФ по итогам работы за 2023 год

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» получила высокую оценку Минэкономразвития РФ по итогам работы за 2023 год. Показатель псковской особой экономической зоны составил 86 % – «зелёная зона» установлена от 80 % и выше, сообщила врио руководителя регионального комитета по экономической политике и инвестразвитию Марина Аникеева в ходе парламентского часа на 35-й сессии Псковского областного Собрания сегодня, 11 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Марина Аникеева выступает с докладом «Об итогах работы особой экономической зоны «Моглино» за 2012–2024 годы и прогнозе её развития до 2030 года».

Правительство Псковской области продолжит работу по развитию псковской особой экономической зоны и с учётом плана развития ОЭЗ «Моглино» до 2030 года на первой площадке особой экономической зоны планируют построить дополнительные производственные арендные площади. На второй площадке ОЭЗ планируют создать промышленный технопарк с готовым производственным корпусом для резидентов, которые планируют использовать сырьё в виде продукции ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» – БОПЭТ-плёнки и ПЭТФ, ПБТ-гранулы.

Планируется, что к 2030 году в ОЭЗ «Моглино» создадут около 1000 рабочих мест, объём инвестиций составит порядка 30 млрд рублей, а объём выручки – около 10 млрд рублей.

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