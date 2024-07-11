Штраф за борщевик увеличили в Псковской области до миллиона рублей

12:13, 11 июля 2024, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативу регионального правительства и ужесточили наказание для собственников и арендаторов земельных участков за невыполнение ими мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского. Соответствующие изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» парламентарии внесли на 35-й сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Первый штраф за непринятие мер по предотвращению распространения борщевика Сосновского для юридических лиц установлен в размере до 400 тысяч рублей (ранее эта цифра максимум составляла 50 тысяч рублей). Штраф для должностных лиц повышен с 10 до 40 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа составит уже 1 млн рублей и 50 тысяч рублей соответственно.

Верхний предел штрафа для граждан прописан в федеральном законодательстве, он составляет пять тысяч рублей и не может быть изменён на уровне субъекта.

Новые штрафы, которые начнут действовать в Псковской области через десять дней после официального опубликования принятого закона, сопоставимы со штрафными санкциями в ряде других субъектов РФ. Так, в соседней Новгородской области максимальный размер штрафа за непроведение борьбы с борщевиком Сосновского также составляет миллион рублей.