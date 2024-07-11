В Пскове намерены запретить катание на лошадях в парках, скверах и на площадях

12:27, 11 июля 2024, ПАИ

В Пскове намерены запретить катание на лошадях и пони в парках, скверах и на площадях. Изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова обсудили члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городской Думы. Заседание прошло 11 июля под председательством Юрия Бурлина.

Предлагаемые изменения призваны упорядочить нахождение и использование лошадей (пони) или иных вьючных и верховых животных на территории Пскова. В частности, предложено запретить нахождение таких животных в парках, скверах, на пешеходных зонах, площадях, на территориях памятников архитектуры и искусства, мемориальных комплексов.

Сейчас кататься на лошадях разрешено в Пскове только в сквере на улице Западной и сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром.

«Если реконструкторам для проведения мероприятий потребуется использовать лошадей, как это будет соотноситься с предложенными изменениями?» - поинтересовался Юрий Бурлин.

«При организации тематических мероприятий будем рассматривать вопрос об открытии отдельных локаций», - пояснили представители администрации.