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Общество

29 нарушений на узлах учёта газа зафиксировали метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» за полгода

С начала 2024 года метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» провели свыше 1 600 проверок объектов газораспределения и газопотребления, а также узлов измерения расхода газа у промышленных и коммунально-бытовых потребителей в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Выявлено 29 нарушений, среди которых отсутствие корректного приборного учёта газа из-за истечения срока поверки средств измерений или выхода их из строя. В результате доначислено потребление около 400 тысяч кубометров природного газа.

«Наши специалисты регулярно осуществляют метрологический контроль для точности измерения объёма потребляемого газа, что позволяет достигать точности и в расчётах», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

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