Центр социальных выплат создаётся в Псковской области

13:14, 11 июля 2024, ПАИ

Специализированная структура по предоставлению гражданам мер социальной поддержки по предложению губернатора будет работать в Псковской области – постановление о даче согласия на создание государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» депутатский корпус принял на июльской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.

В настоящее время начисление и выплату мер социальной поддержки в регионе осуществляет 26 учреждений социальной защиты по 40 видам выплат, пособий и компенсаций. Создание Центра социальных выплат позволит оптимизировать этот процесс и значительно уменьшить сроки подготовки документов. Предполагается, что количество экземпляров договоров с осуществляющими выплату организациями сократится в разы, новая структура максимально оперативно сможет проводить индексации и перерасчёты пособий и социальных выплат, обеспечивать их своевременное перечисление и доставку.

Учредителем «Центра социальных выплат» выступает комитет по социальной защите Псковской области. Штат нового учреждения будет укомплектован за счёт перераспределения численности сотрудников между территориальными отделами комитета.

Добавим, мерами социальной поддержки пользуется около 270 тысяч получателей – почти половина жителей Псковской области. На их реализацию в 2024 году предусмотрено более 3 млрд рублей, в том числе средств федерального бюджета – 0,7 млрд рублей.