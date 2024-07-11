Законопроект о развитии инфраструктуры связи вдоль автодорог поддержали депутаты

13:17, 11 июля 2024, ПАИ

Постановление в поддержку федеральной инициативы, направленной на обеспечение качественной мобильной связи и подключения к интернету для водителей и пассажиров на автомобильных дорогах, приняли депутаты областного Собрания на июльской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Проект федерального закона, предложенный депутатами двух палат российского парламента, отражает сформулированные президентом РФ задачи по созданию условий для использования цифровых систем, в том числе вдоль федеральных, региональных и местных дорог.

Сейчас у российских операторов связи возникает ряд проблем при строительстве и размещении объектов и линий связи вдоль дорог, а также при использовании государственной и муниципальной собственности рядом с автодорогами. Сложности вызваны противоречиями в различных федеральных законах, административными и регуляторными барьерами, а также отсутствием единых условий для размещения объектов и линий связи.

Предложенный законопроект устраняет существующие правовые пробелы и оптимизирует взаимодействия операторов связи и владельцев автомобильных дорог, что в перспективе позволит улучшить качество услуг связи и интернета при поездках по автомагистралям и увеличить зоны покрытия сетей мобильной связи.