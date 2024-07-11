Пскович прошёл сбор для судей второй лиги по футболу дивизиона «А»

13:48, 11 июля 2024, ПАИ

Псковский футбольный арбитр Никита Матиеску прошёл учебно-тренировочный сбор судей дивизиона «А» второй лиги. Тренировочные мероприятия состоялись в Москве с 6 по 10 июля, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Всего от Северо-Западного федерального округа сборы прошли трое судей. Арбитры проводили тренировки и сдавали нормативы по физической подготовке на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Теоретическое обучение и тестирование на знание правил игры проходило в гостинице.

В дивизионе «А» выступают сильнейшие команды второй лиги. В группе «Золото» примут участие десять клубов, в том числе вылетевшие из первой лиги «Ленинградец», «Волгарь» и «Кубань». Ещё десять команд сыграют в группе «Серебро» – сохранившие прописку по итогам прошлого сезона, а также выбывшие из «Золота». Сезон 2024-2025 годов во второй лиге «А» стартует 20 июля.

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