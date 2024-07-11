Полномочия по размещению некапитальных спортсооружений предложено передать регионам

13:20, 11 июля 2024, ПАИ

Дополнения к федеральному закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» поддержал депутатский корпус регионального парламента – законодательная инициатива, подготовленная в Государственной Думе во исполнение поручений президента РФ, рассмотрена на 35-й сессии областного Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Законопроект предлагает дополнить полномочия органов исполнительной власти субъектов России правом утверждать порядок размещения спортивных сооружений, являющихся некапитальными строениями. Разработка и утверждение алгоритма создания спортсооружений на уровне субъектов даст возможность учитывать природно-климатические условия и иную специфику регионов.

Законодатели отмечают, что успешный опыт применения решений с использованием некапитальных объектов, предназначенных для занятий физкультурой и массовым спортом, уже существует в столичном регионе.

Законодательная инициатива, по мнению парламентариев, позволит положительным образом решать вопросы шаговой доступности спортивных площадок, вовлечённости граждан в занятия спортом, повышения уровня предоставляемых спортивных услуг, а также привлечение внебюджетных источников финансирования такого рода проектов.