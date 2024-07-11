В Белоруссии увидят доспехи из коллекции Изборского музея

14:15, 11 июля 2024, ПАИ

Экспонаты государственного музея-заповедника «Изборск» до 15 июля можно будет увидеть на выставке «Рыцари» в Витебске в Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Сотрудники музея-заповедника «Изборск» приняли участие в мероприятиях Витебского областного краеведческого музея, которые прошли в рамках XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

«Изборск и Витебск, два древних города, объединённых одной историей. Их единят славные ратные подвиги наших предков, о которых свидетельствует большое количество археологических находок. Среди них можно выделить предметы воинского защитного снаряжения и оружия. На основе этих находок мастерами были произведены реплики кольчуг, чешуйчатых доспехов, шлемов и различного оружия – от копья до меча», – отметили в пресс-службе музея.

В дни проведения фестиваля «Славянский базар» в новой экспозиции «Находки археолога», расположенной в ратуше, можно посетить выставку «Рыцари». До 15 июля посетители ратуши смогут увидеть три комплекса воинского снаряжения XIII, XIV и XVI веков из собрания музея-заповедника «Изборск».

В открытии выставки принял участие заведующий сектором археологии Изборского музея Дмитрий Латышев: он провёл экскурсию для коллег и посетителей.