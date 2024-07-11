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Общество

Депутаты Псковской гордумы выступили за запрет нахождения лошадей в общественных местах

Вопрос о внесении изменений в правила благоустройства рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству сегодня, 11 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Суть заключается в упорядочивании нахождения лошадей и создании безопасности для досуга псковичей в городских парках и скверах.

Заместитель начальника контрольного управления администрации Пскова Любовь Смирнова предложила внести в правила благоустройства пункт «в целях соблюдения чистоты и порядка запретить нахождение лошадей на всей территории Пскова, вне мест, где это нахождение разрешено». А это специальные участки на улице Западной и на пересечении между улицами Труда и Олега Кошевого.

Она отметила, что поступают жалобы от горожан, что катанием детей занимаются несовершеннолетние, к тому же выявлялись случаи незаконной предпринимательской деятельности. А внесённые изменения обеспечат единообразие выполнения правил всеми заинтересованными лицами.

Заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов уточнил, что вопрос назрел давно, сейчас по результатам публичных слушаний ведутся переговоры с коневладелицами. «Будем совершенствовать нормативную базу, ведь после 2011 года, когда были приняты правила благоустройства, многое изменилось», – сказал замглавы городской администрации.

Он также отметил, что если коневладелицы выйдут из серой зоны, оформят предпринимательство и будут выполнять другие требования по безопасному катанию, будет рассмотрен вопрос об открытии дополнительной локации. Кроме того, между заинтересованными сторонами будет заключён договор о выполнении услуг. «Их работу надо систематизировать и перевести в правовое поле», – подчеркнул Андрей Ульянов.

«Вопрос больной и возникла острая необходимость его решать», – подытожил дискуссию председатель профильного комитета Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Члены комитета единогласно поддержали новые изменения в правилах благоустройства и вынесли этот вопрос на очередную сессию Псковской городской Думы с рекомендацией «принять».

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