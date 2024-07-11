В Псковской области могут появиться «Добро.Центры»

16:56, 11 июля 2024, ПАИ

В Псковской области могут появиться «Добро.Центры». Ассоциация Добро.РФ запускает конкурс социальной франшизы федерального масштаба в своём городе – на открытие центра общественного развития «Добро.Центр». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

«Добро.Центр» может открыться на базе социально ориентированной некоммерческой организации, образовательной организации, учреждения культуры. Участвовать не могут школы, политические партии, коммерческие организации и администрации районов/муниципалитетов! Чтобы стать «Добро.Центром» организация должна подать заявку до 1 августа на сайте center.dobro.ru, пройти обучение и защитить проект будущего «Добро.Центра».

«Добро.Центр» нужен для того, чтобы привлечь людей к социальной активности, создать точки притяжения общественных инициатив города, поддержать локальные общественные проекты, подготовить и обучить команды. Организация, которая получает статус «Добро.Центра» может рассчитывать на поддержку органов врасти и помощь с предоставлением помещения; корпоративное обучение со стажировками и онлайн-курсами; методические рекомендации, консультации экспертов и юридическую помощь. Главное, быть готовыми работать по единым стандартам.

«Добро.Центр» станет главное местом в городе для организации добровольческой и благотворительной деятельности в формате «единого окна».

Социальную франшизу «Добро.Центр» поддержал президент России Владимир Путин. К 2030 году такие центры должны появится в каждом городе страны.