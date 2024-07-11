Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области могут появиться «Добро.Центры»

В Псковской области могут появиться «Добро.Центры». Ассоциация Добро.РФ запускает конкурс социальной франшизы федерального масштаба в своём городе – на открытие центра общественного развития «Добро.Центр». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

«Добро.Центр» может открыться на базе социально ориентированной некоммерческой организации, образовательной организации, учреждения культуры. Участвовать не могут школы, политические партии, коммерческие организации и администрации районов/муниципалитетов! Чтобы стать «Добро.Центром» организация должна подать заявку до 1 августа на сайте center.dobro.ru, пройти обучение и защитить проект будущего «Добро.Центра».

«Добро.Центр» нужен для того, чтобы привлечь людей к социальной активности, создать точки притяжения общественных инициатив города, поддержать локальные общественные проекты, подготовить и обучить команды. Организация, которая получает статус «Добро.Центра» может рассчитывать на поддержку органов врасти и помощь с предоставлением помещения; корпоративное обучение со стажировками и онлайн-курсами; методические рекомендации, консультации экспертов и юридическую помощь. Главное, быть готовыми работать по единым стандартам.

«Добро.Центр» станет главное местом в городе для организации добровольческой и благотворительной деятельности в формате «единого окна».

Социальную франшизу «Добро.Центр» поддержал президент России Владимир Путин. К 2030 году такие центры должны появится в каждом городе страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2024

Останки 30 павших бойцов Красной Армии перезахоронили в Пушкиногорском районе
11 июля 2024

Учения «Дружины» прошли в Стругокрасненском округе
11 июля 2024

На улице Максима Горького в Пскове ремонтируют дом
11 июля 2024

Участие в проектной деятельности и волонтёрство помогают в трудоустройстве – выпускники ПсковГУ
11 июля 2024

Новая техника для уборки улиц поступила в Локнянский муниципальный округ
11 июля 2024

Строительные работы для догазификации деревни Родина начались в Псковском районе
11 июля 2024

Сбер начал тестировать возможность выбора номинала купюр в банкоматах
11 июля 2024

Выпускники ПсковГУ рассказали об опыте трудоустройства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...