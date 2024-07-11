Псковские поисковики примут участие в учениях в Мурманской области

15:04, 11 июля 2024, ПАИ

Волонтёры-поисковики из Псковской области Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям примут участие в учениях добровольцев. Они состоятся в Мурманской области, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

Всего в слёте примут участие 60 волонтёров из четырёх регионов России: Псковской и Мурманской областей, Пермского края и Коми.

Подготовка каждого нового волонтёра – это вклад в развитие добровольчества в России. Поисковые отряды, в свою очередь, будут после учений более эффективно искать пропавших детей и реагировать на сигналы от местных жителей, рассказала председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Волонтёры – это одна из составляющих, которая помогает при поиске пропавших. В этой ситуации, чем больше будет добровольцев, тем лучше. Благодаря сборам волонтёры проходят определённое обучение по оказанию первой помощи и тактико-специальной подготовке, рассказал волонтёр отделения Национального центра в Псковской области Игорь Ежов.

В первые дни поисковики узнают особенности работы в лесной местности с помощью картографии и радиоустройств, а также методов оказания первой помощи пострадавшим. А в завершение они смогут применить полученные знания на практике.