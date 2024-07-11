Женщина пострадала в результате съезда автомобиля в кювет в Опочке
Женщина пострадала в результате съезда автомобиля в кювет на третьем километре дороги Опочка – Варыгино в Опочке, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
68-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справилась с управлением, в результате машина вылетела в кювет.
В ДТП пострадала 69-летняя женщина-пассажир. Её госпитализировали в медучреждение. Водитель от госпитализации отказалась.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригады скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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