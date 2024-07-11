Женщина пострадала в результате съезда автомобиля в кювет в Опочке

15:21, 11 июля 2024, ПАИ

Женщина пострадала в результате съезда автомобиля в кювет на третьем километре дороги Опочка – Варыгино в Опочке, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

68-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справилась с управлением, в результате машина вылетела в кювет.

В ДТП пострадала 69-летняя женщина-пассажир. Её госпитализировали в медучреждение. Водитель от госпитализации отказалась.

На месте работают бригады скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.