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Культура

Театральный фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» откроется 11 июля

Четырёхдневный театральный фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» откроется сегодня в 17:00 в деревне Берёзино у дома-музея писателя Сергея Довлатова. Об этом ПАИ сообщили его организаторы.

Фестиваль продлится до 14 июля включительно. Его гости смогут увидеть шесть игровых спектаклей, аудиоспектакль-променад о Пушкинских Горах, анимационный спектакль, интерактивный спектакль на Савкиной Горке. Также пройдут творческие встреча с деятелями культуры и лидерами общественного мнения, два круглых стола, два театральных мастер-класса, выставки современных художников и дизайнеров.

Подробная программа:

Вся информация о фестивале публикуется в его группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/domdovlatova.

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